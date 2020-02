Biella, si altera per il pagamento di una bolletta e nasce un diverbio nell'ufficio postale di Chiavazza

Momenti di tensione per un'animata discussione, nella mattinata di ieri 5 febbraio, avvenuta nell'ufficio postale di Biella Chiavazza. Si è presentato un cittadino di origine tunisina per pagare una paio di bollette ma per motivi imprecisati, probabilmente per uno sconto per gli oltre 70enni di circa un euro, si è alterato bloccando di fatto gli altri utenti.

E' nata una discussione con la direttrice dell'ufficio di Poste Italiane che non essendo stata messa al corrente dell'età dell'uomo si è vista costretta, come da prassi dopo diversi minuti e tante parole, a rivolgersi alle forze dell'ordine che al loro arrivo, hanno identificato l'uomo. Alla fine tutto si è risolto per il meglio, l'uomo è stato riportato alla ragione e il pagamento è stato effettuato, sbloccando così le numerose persone presenti nell'ufficio.

Per i bollettini postali si paga 1,50 euro ma per i cittadini con più di 70 anni esiste uno sconto. "Importante -precisano da Poste Italiane- è far sapere la propria età prima dell'operazione da eseguire in modo che l'operatore possa così effettuare lo sconto dovuto".