Riparte il corso di nordic walking: iscrizioni aperte e prima lezione il 14 febbraio

Sono già aperte le iscrizioni per l'edizione 2020 del corso di nordic walking al Fondo Edo Tempia: le lezioni cambiano giorno rispetto agli anni scorsi, passando dal martedì al venerdì, e partiranno venerdì 14 febbraio nel “quartier generale” di via Malta 3, nei giardini che circondano la villa, sede dell'associazione. L'insegnante è Fiorella Giarrizzo, specializzatasi in questa disciplina nata in Scandinavia portando su strade, sentieri e marciapiedi il gesto dello sci di fondo.

Infatti si cammina aiutandosi con le braccia e con l'utilizzo dei bastoncini. Si tratta anche di un modo alla portata di tutti per fare attività fisica e in questo modo seguire una delle dodici regole del codice europeo contro il cancro, che mette in guardia contro i rischi della vita sedentaria.Il ciclo di lezioni prevede cinque incontri. Il giardino sarà la sede di tre lezioni teoriche, in programma per tre settimane consecutive dalle 14,30 alle 16. Gli ultimi due appuntamenti prevedono le escursioni, su percorsi che stabilità l'istruttrice, sempre dalle 14,30 ma fino alle 16,30.

Per informazioni e per iscriversi basta chiamare il 340.8733869 o scrivere alla casella di posta elettronica 65fiorella@gmail.com.