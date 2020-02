Occhieppo Inferiore: incontri didattici e visite nelle scuole pubbliche per reparti dell’Arma FOTO

Incontro con i Carabinieri alle scuole di Occhieppo Inferiore martedì 4 febbraio per 52 studenti di seconda e terza media. Con le seconde i temi trattati sono stati bullismo, conseguenze di atteggiamenti non adeguati verso cose e persone e infine la possibilità per i ragazzi di domande. Con le terze invece i temi trattati sono stati: norme di comportamento del pedone e del conducente di velocipedi, cenni sulle sostanze stupefacenti e norme di riferimento. Per finire la possibilità di domande interessanti. Con le prime, 37 studenti i militari hanno tratto argomentazioni tipo proiezione del video istituzionale, il rispetto delle regole e delle norme, bullismo.