Brusnengo, interventi da 2,4 milioni di euro per il territorio

Investimenti per 2,4 milioni di euro a Brusnengo. Sono stati approvati dalla giunta sei studi di fattibilità redatti dall'ufficio tecnico comunale a firma dell'architetto Silvano Sessa. L'intervento più importante è di 1 milione di euro e prevede la messa in sicurezza globale del territorio, poi 550 mila euro è la spesa prevista per l'illuminazione sulla S.R. 142.

Un altro progetto riguarda i lavori per realizzare le piste ciclabili e in questo caso servono 250 mila euro. Poi ci sono tre interventi da 200 mila euro l'uno per: manutenzione straordinaria strade comunali, opere di completametno delle aree esterne e interne della palestra e realizzazione della rotonda tra via Campo sportivo e viale Verzone.