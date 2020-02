Truffe agli anziani. I consigli dell'Arma: incontro a Vigliano Biellese

Come evitare le trappole dei truffatori? Con vari stratagemmi, purtroppo, individui malintenzionati carpiscono la fiducia delle persone anziane per mettere a segno le loro truffe.Tuttavia molto si può fare in termini preventivi, informando adeguatamente la popolazione, in particolare gli anziani, affinché non cadano vittime di persone senza scrupoli e fornendo punti di riferimento sul territorio.Per questo motivo, la Stazione Carabinieri di Vigliano Biellese, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e il Centro Incontro Anziani, ha organizzato per il prossimo mercoledì 12 febbraio, alle 15,30 presso il Centro Incontro Anziani di via Lamarmora, un incontro dal titolo “Truffe agli anziani. I consigli dell’Arma”.

Ne sarà relatore il Maresciallo Fabio Delvecchio, Comandante della Stazione Carabinieri di Vigliano Biellese. Introdurrà l’incontro il sindaco, Cristina Vazzoler, che si occuperà inoltre personalmente della divulgazione dell’iniziativa. “La prossima settimana – spiega il primo cittadino– sarò presso il mercato in via Largo Stazione per invitare direttamente i presenti alla conferenza di mercoledì 12 febbraio. E’ importante che le persone partecipino a questi momenti di confronto pubblico, anche per porre all’attenzione del Maresciallo Delvecchio tutti i dubbi e le domande che possono sorgere al riguardo. L’inganno ad una persona anziana è un crimine orrendo: occorre attivarsi in ogni modo per arginare queste truffe ed assicurare alla giustizia chi si approfitta delle persone che, in buona fede, aprono loro la porta. In questo ci aiutano, giornalmente, le Forze dell’Ordine cui va il nostro più sincero ringraziamento.”