Un pulmino per la Domus Laetitiae

“Normali Differenze in Cammino” è il nome del progetto della Cooperativa Sociale Domus Laetitiae di Sagliano Micca, realtà fondata nel 1984, che oggi è punto di riferimento sui temi relativi alla disabilità per il territorio biellese, piemontese e non solo. L’impegno della Domus si traduce, quotidianamente, in numerose attività svolte fuori dalla struttura, come l’accompagnamento in attività ludico ricreative, formative, sportive e uscite finalizzate a sviluppare autonomia e socializzazione, con progetti sperimentali avviati sul territorio.

Inoltre, per facilitare le famiglie nel portare i propri figli al Centro Diurno, ha organizzato un Servizio di Trasporto, attivo dal lunedì al venerdì, e uno di accompagnamento a visite e controlli medici per tutte le persone che abitano nella struttura. Per poter svolgere al meglio tutte queste attività, la Cooperativa, dispone di diverse auto e di alcuni pulmini che, con il passare del tempo accumulano chilometri, invecchiando inesorabilmente. Ogni anno, infatti, i pulmini della Domus Laetitiae percorrono circa 100mila chilometri (l’equivalente di 5 volte andata e ritorno Biella-Pechino).

Grazie al generoso contributo della Società San Vincenzo De Paoli Acc. Biella il progetto “Normali differenze in Cammino” ha preso forma: a gennaio è arrivato un nuovo pulmino attrezzato, spazioso, sicuro e confortevole. Un contributo nato dalla volontà di Zoraide Balducci, in memoria della figlia Erminia, che ha deciso, con un lascito, di sostenere un progetto dedicato alla mobilità delle persone con disabilità. Grazie alla pluriennale collaborazione tra la società San Vincenzo e la Domus Laetitiae è stato scelto di destinare i fondi ad un nuovo pullmino, fondamentale per garantire l’autonomia e il benessere delle persone con disabilità che ogni giorno frequentano la Domus.

“Grazie alla Società San Vincenzo De Paoli per aver scelto di sostenere la Domus. Per noi un nuovo pulmino non è un semplice mezzo di trasporto ma un ponte con il territorio che ci permette di garantire servizi, supportare numerose famiglie e far stare bene tanti ragazzi e ragazze permettendo loro di frequentare tante attività e conoscere realtà diverse”. Queste le parole di Claudio Medda, presidente della Domus Laetitiae, durante l’assemblea di fine anno della Cooperativa.

L’assemblea, a cui hanno partecipato alcuni membri del Consiglio Centrale Biellese e della Conferenza locale di Sagliano Micca, oltre a saldare il legame tra le due realtà e creare nuove sinergie e collaborazioni su future progettualità, è stata anche occasione per presentare ai soci la realtà discreta e silenziosa nella quale da decine di anni opera la San Vincenzo biellese: le sue 11 Conferenze locali, mensilmente, aiutano decine di famiglie biellesi a superare le difficoltà della vita con aiuti economici, cibo e vestiario, spesso in collaborazione con le Istituzioni e le Parrocchie.