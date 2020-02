Imprenditori biellesi da Conflavoro per investire sullo sport: al via riqualificazione dell'ex area Garrone FOTO

Conflavoro Pmi (Confederaziona Nazionale Piccole e Medie Imprese) é un'associazione di categoria con 70 sedi a livello nazionale tra cui quella di Biella ben radicata sul territorio, presieduta da Massimiliano Garzone, che annuncia l'imminente progetto per la riqualificazione dell'ex area Garrone situata nella zona “crocicchio”, nei pressi dell'uscita autostrada A4 Torino – Milano.

“Si sono recentemente riuniti cinque giovani imprenditori biellesi” – spiega Garzone – “per analizzare la fattibilità, il rilievo mappale del territorio e l'eventuale possibilità d'acquisto dei terreni circostanti per la costruzione di una pista da Kart internazionale in un'area molto spaziosa, senza creare danni acustici al vicinato”.Continua Garzone, che é anche responsabile nazionale dei CCNL per le attività sportive, “Siamo molto attenti agli sport, la pista da kart rappresenta uno degli sport che andrebbero ad insediarsi, con la possibilità di costruire un centro sportivo adiacente dove i piloti si potrebbero allenare. Ottenuti tutti i permessi entro un paio d'anni il polo sportivo sarà operativo, garantendo nuovi posti di lavoro alla struttura ubicata in un'ex area industriale molto ampia”.

La mission di Conflavoro é aiutare le aziende ad emergere e a creare impresa, citando una frase del Presidente Nazionale Roberto Capobianco “chi vuol fare impresa o é imprenditore o é equilibrista”, infatti l'imprenditore, di qualsiasi genere, dal grande al micro, non deve essere lasciato allo sbaraglio ma necessita di essere seguito integralmente in un percorso anche formativo che soddisfi i fabbisogni della sua specifica realtà ed é proprio questo lo scopo di Conflavoro. Un'associazione di categoria il cui team antepone a tutto la passione per il proprio lavoro e un'etica professionale di difesa dei diritti umani dei lavoratori.

In particolar modo ricevono assistenza i settori merceologici più di nicchia, i cosiddetti “micro” imprenditori che vanno dall'idraulico all'elettricista al sarto al riders (chi esegue le consegne a domicilio), a volte considerate categorie socialmente invisibili ma con gli stessi identici diritti di essere tutelati e regolamentati da una contrattazione collettiva paritaria a quella delle grandi aziende.Perché aderire a Conflavoro Biella? Per avere la certezza di essere rappresentati e tutelati da un'organizzazione forte, innovativa, dinamica ed autonoma. Per poter contare su una vasta gamma di servizi aggiornati, efficienti e tecnologicamente avanzati con il giusto supporto ma anche per usufruire dei vantaggi offerti dalle convenzioni stipulate da Conflavoro PMI.

Per maggiori informazioni: CONFLAVORO PMI BiellaVia A. Lamarmora, 19/b - Biella

Tel. 800.197.333 - 015 401215

www.conflavoro.it

biella@conflavoro.it