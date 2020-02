Coronavirus, commercio e ristorazione cinese in crisi. "Corradino: "I cittadini continuino le abitudini"

La paura del Coronavirus sta creando situazioni imbarazzanti a sfavore dei cittadini, dei negozi e ristoranti targati "made in China". Nel giro di poche settimane la clientela si è dimezzata di oltre il 50% destando molta preoccupazione soprattutto nel settore ristorazione. "Abbiamo provato a pubblicizzare anche sui social messaggi rassicuranti -commenta Gianni titolare del Wok Panda- ma il trend non cambia. A pranzo e cena abbiamo poca gente e questo vale anche nei fine settimana".

La paura, la momento infondata, anche tra i biellesi si diffonde a macchia d'olio. "Vivo in Italia da 10 anni -conclude il ristoratore- e non sono mai tornato in Cina, così come tutti i miei dipendenti. Il cibo arriva dall'Italia ed è tutto certificato". Non si sa più come tranquillizzare le persone. Anche l'Asl di Biella si attiene rigorosamente alle direttive uniformate del Ministero della Salute.

Anche il sindaco di Biella, Claudio Corradino infonde tranquillità: "Nel Biellese non ci sono emergenze, è tutto sotto controllo e ognuno si regoli di conseguenza. I cittadini possono continuare le loro solite abitudini". Insomma non c'è alcun motivo per boicottare il commercio, la ristorazione cinese.