Caso Seab - Continua lo stato di agitazione. Sindacati: "Basta con le parole, è ora di passare al fatti"

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa delle organizzazioni sindacali in merito alla vicenda Seab Spa. "Il 31 gennaio scorso, abbiamo incontrato il sindaco di Biella Claudio Corradino, l'assessore Davide Zappalà e il presidente del consiglio comunale Marzio Olivero, per analizzare la situazione di Seab Spa. Fermo restando il controllo pubblico, le soluzioni proposte sono:

11 febbraio 2020, assemblea dei soci di Seab per rendere operativo l'attuale consiglio d'amministrazione; richiesta di concordato in continuità; presentazione del piano industriale con richiesta di ricapitalizzazione della società. Pur apprezzando la disponibilità al dialogo dimostrato dall'amministrazione di biella, riteniamo inaccettabile l'assenza totale delle tempistiche!!! L'ipotesi che il piano industriale e la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione verranno proposti al soci in tempi non certi ci preoccupa poichè aggrava ulteriormente la difficile situazione di Seab che ha urgente necessità di essere governata e amministrata per evitare il peggio. Riteniamo ingiustificate le lungaggini politiche che rischiano di mettere in serio pericolo la sopravvivenza di Seab. Stanchi ed esasperati da condizioni operative ormai inaccettabili, ( scarseggiano materiali, mezzi e risorse), riteniamo che le lavoratrici ed i lavoratori, come anche i cittadini meritino risposte concrete con soluzioni in tempi certi! Come organizzazioni sindacali abbiamo richiesto: la costituzione di un tavolo di monitoraggio permanente un piano industriale credibile, teso al rilancio de Seab, con tempistiche certe; immediata ricapitalizzazione dell'azienda; mantenimento dei diritti acquisiti dalle maestranze; mantenimento di Seab Spa col 100% sotto il controllo pubblico - no privatizzazione; interruzione delle procedure di licenziamento per 140 lavoratori degli appalti dipendenti dalle Coop Orso Blu e Frassati col mantenimento dell'occupazione e la garanzia dei salari.

Per tali ragioni le scriventi organizzazioni sindacali unitamente alla rsu chiederanno di poter essere auditi nell'assemblea dell'11 febbraio e contestualmente verrà organizzato un presidio dei lavoratori, aperto alla cittadinanza, perchè i sindaci proprietari di Seab Spa, e la politica tutta, si facciano carico del salvataggio della società, della tutela di tutti i posti di lavoro e, attraverso la ricapitalizzazione di Seab dimostrino coi fatti di crederci e di mantenere pubblica la gestione dei rifiuti perchè solo così si potranno mantenere tariffe accettabili, qualità e trasparenza per i cittadini. Resta pertanto confermato lo stato di agitazione attivato in prefettura il 13 dicembre scorso e nei prossimi giorni, in assenza di fatti concreti, congiuntamente alle lavoratrici ed al lavoratori che rappresentiamo, assumeremo le iniziative che riterremo più opportune compreso lo sciopero.