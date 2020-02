Da domenica 2 febbraio a Sandigliano è attivo "SandInLine", il servizio gratuito che il Comune ha introdotto per comunicare le iniziative organizzate nel paese, utilizzando messaggi di testo o immagini tramite le applicazioni WhatsApp e Telegram.

Per iscriversi è necessario salvare il numero 366/9368370 nella rubrica del proprio telefono (l'Amministrazione consiglia il nome “SandInLine”), inviare un messaggio con il testo “Voglio essere iscritto al servizio SandInLine” seguito da nome e cognome dell'interessato, attendere entro 48 ore il messaggio di conferma dell’iscrizione. Stessa procedura per la cancellazione inviando il messaggio: "Voglio essere cancellato al servizio SandInLine”.

"SandInLine" non segue la logica del gruppo chat di utenti: si riceve un messaggio singolo, evitando il tipico effetto “botta e risposta” e rispettando la privacy. Inoltre, non è un numero di emergenza né un servizio essenziale, non è un servizio prenotazioni né una info-line a cui chiedere informazioni di alcun genere. E' pertanto vietato mandare messaggi di testo, video e audio, fare chiamate telefoniche o videochiamate: l’utente che manderà messaggi diversi da quelli necessari all’ iscrizione o alla cancellazione verrà immediatamente bloccato ed escluso dal servizio.

Le attività sociali e commerciali che vogliono mandare messaggi tramite SandInLine devono rivolgersi alla email SandInline@gmail.com, o con un messaggio di richiesta informazioni via messaggistica.