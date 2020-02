Nuova illuminazione pubblica a Rosazza

Il 2020 a Rosazza parte con il piede giusto! Nel giorno in cui è stato effettuato il collaudo delle prime luci del nuovo impianto di illuminazione pubblica del parco arriva la notizia dalla Regione Piemonte che il progetto presentato per ottenere un cantoniere over 58 è entrato in graduatoria e dunque è finanziabile.

“Domani, giovedì 6 febbraio, alle 19, presso il chiosco del parco si terrà una piccola inaugurazione che, nel centenario di donazione del parco al Comune, vogliamo dedicare ad Alcase l'associazione che si occupa della ricerca per la lotta contro la neoplasia polmonare che a novembre scorso aveva chiesto alle amministrazioni di illuminare parti del paese per sensibilizzare la popolazione – annuncia il sindaco Francesca Delmastro - Piace a questa amministrazione pensare che nel 2020, l'inaugurazione di questa nuova parte di illuminazione pubblica possa essere vista come una moderna "festa del sole", che in passato celebrava il ritorno (per il vero a fine gennaio) dei primi raggi del sole su Rosazza”.