Tennistavolo: Bella vittoria della Carrozzeria Campagnolo a Prato

Si è giocata, lo scorso week-end, la seconda giornata dei campionati a squadre, con un bilancio, per le formazioni del Tennistavolo Biella, senza dubbio, positivo. Nel campionato di B1, la Carrozzeria Campagnolo espugna il campo di Prato andandovi a vincere con il punteggio di 5 a 3.

Trascinati dal solito Eugenio Panzera, che con grande sicurezza inanella i tre punti a disposizione, i biellesi, con questa vittoria, si avvicinano ulteriormente a quella zona di centro classifica che garantisce maggiore tranquillità. Completano il successo dei lanieri i due punti conquistati dai giovani Simone Cagna e Vincenzo Carmona entrambi con la vittoria sull’italo-cinese Jiang. Simone, in condizioni fisiche non perfette, è ancora una volta alle prese con la sindrome del “2 a 0 avanti”. Solamente nelle ultime due giornate di campionato è la terza volta che si viene a trovare avanti di due set a zero, peraltro contro avversari più quotati di lui, per poi perdere la partita.

A Prato, contro Cola, dopo aver vinto a 7 i primi due parziali, ha subito la rimonta avversaria, per poi perdere abbastanza nettamente in bella. In serie C1 l’AssiBiella, più che mai ristagnante nelle parti basse della classifica, nulla può ospite della capolista Varese. Il match è anche iniziato bene con la vittoria di Francesco Gamba su Ricupero, poi però i padroni di casa sono saliti in cattedra e non c’è stato più nulla da fare. 5 a 1 il punteggio finale. Per Francesco, Pietro Furno, Tommaso Ferraris ed Adrian Panaite ci saranno, a partire da sabato prossimo ad Arese, ancora occasioni per raggiungere l’ambito traguardo della salvezza. Il team del Biella Legno che milita in C2 ha goduto di un turno di riposo, come pure è accaduto alla formazione della Pizzeria Giordano in serie D2.

In D1 la RDM espugna il campo dello Splendor andando a vincere un incontro che sulla carta pareva decisamente ostico. I cossatesi, nella gara di andata, avevano ceduto solamente alla nona partita; il match, con i tre punti conquistati da David Dabbicco si era infatti chiuso con il punteggio di 5 a 4. E’ stata sicuramente una gara combattuta anche sabato, con il punteggio in equilibrio sino al tre pari e poi, con le ultime due vittorie, i biellesi chiudono in bellezza con il punteggio di 5 a 3. Due punti di Domenico Api, apparso in buone condizioni di forma, due di Luca Formagnana ed uno di Emanuele Gritti. Per i colori avversari hanno giocato Casanova, Pegoraro e Trevisan. Convincente vittoria anche per Barbera Auto nel girone C di D2. I giovani atleti del sodalizio biellese non hanno, a questo punto, più nulla da temere trovandosi in una posizione di classifica decisamente tranquilla. Quindi nel prosieguo del campionato potranno togliersi qualche bella soddisfazione contro le squadre più attrezzate.

L’incontro disputatosi a Settimo Torinese contro la formazione B della Sisport, è terminato con il punteggio 5 a 2 con tre punti di Matteo Passaro ed uno a testa di Fabio Cosseddu e Tommaso Ferraro. I punti avversari sono giunti per mano di Trono, mentre a secco sono rimasti i compagni di squadra Favatà e Seta. In serie D3 vince la squadra Junior contro il Verres e perde la Senior opposta alla formazione A dell’Aosta. Vittoria con il punteggio di 5 a 3 per la squadra di capitan Ugo Marino. Tutti a punti i giovanissimi atleti, due dell’imbattuto Jack Cenedese, due di Tommy Sorrentino ed uno, quello finale, di Giacomo Forno.

Gli avversari hanno schierato Biadene, Garaffi e Mongelli. Battuti invece i Senior. 5 a 1 il punteggio finale di un match non così a senso unico come potrebbe lasciar presupporre il risultato. I biellesi Alaa Noureldin, Angelo Lamagna e Michele Motta hanno lottato con caparbietà. Alaa ha vinto contro il giovane Tamborin, mentre capitan Michele ed Alaa hanno ceduto a Berthod, solamente al quinto set. Completava la formazione aostana, Curtaz.