Saccaggi show ma non basta, al Forum passa Treviglio - Pagelle + Fotogallery

Non basta un monumentale Saccaggi (26) per avere la meglio di Treviglio che passa al Forum dopo un Overtime, 78-79.

Decisivi Collins che negli ultimi 15 minuti ne infila 21 e Palumbo, che chiude a quota 14.

Biella rincorre per tutto il match ma grazie alle giocate del suo capitano rimane aggrappata con i denti sino a pochi secondi dalla fine dell'overtime quando ancora Collins da 3 la chiude lasciando briciole sul cronometro.

Per i rossoblù il rammarico di un match deciso praticamente da un solo giocatore ospite che è risultato immarcabile per la difesa Biellese.

Finisce 78-79 per il rammarico dei tifosi accorsi a sostenere l'Edilnol.

Pagelle

Saccaggi 9 - I 5 punti che mandano il match all'overtime sono tutti del capitano. Al supplementare è uomo solo al comando. Anima e cuore

Donzelli 7 - Super su Pacher, altro avversario non facile dopo Cannon di Rieti

Polite 6 - Per tre quarti difende egregiamente su Collins tenendolo a 1/11. Poi l'americano di Treviglio si rifà con gli interessi. 14 rimbalzi, record stagionale.

Lombardi 6 - La staffetta su Pacher con Donzelli è efficace

Bortolani 5 - Confuso, un paio di volte si trova per aria con la palla e senza idee. Fatica contro la fisicità degli ospiti

Massone 6,5 - L'unico ad arrivare nel cuore dell'area con efficacia, è in fiducia e si vede.

Omogbo 5,5 - Energia ad intermittenza

Barbante 6 - Non facile oggi ma dimostra contro Borra di essere già a livello

Pollone 5,5 - Mai in partita

Tabellini

Biella

Saccaggi 26, Omogbo 8, Donzelli 7, Polite 10, Massone 8, Lombardi 2, Pollone 2, Barbante 11, Bortolani 4

Treviglio

Borra 14, Caroti 3, Reati 10, Palumbo 14, Collins 26 ,D'Almeida 2, Pacher 10