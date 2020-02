Calcio: Il biellese Manuel Lunardon lascia Gozzano

Termina l'avventura a Gozzano del biellese Manuel Lunardon. Dopo essere stato capitano dei rossoblù, infatti nelle ultime due stagioni in serie C aveva assunto l'incarico di team manager. Nei giorni scorsi ha presentato le proprie dimissioni. «Lascio con molta tristezza perché non c'erano più i presupposti per continuare a dare il mio contributo lavorativo - spiega in una nota -. Non potrò mai dimenticare questi anni per me irripetibili dove ho avuto la fortuna di conoscere persone come Alberto Allesina e Marilena (nella foto) i quali non mi hanno mai fatto mancare il loro apprezzamento famigliare e professionale». E aggiunge: «Non dimentico i calorosi tifosi, che nella corsa dei due campionati vinti ,hanno visto la squadra raggiungere il traguardo della serie C e con orgoglio aggiungo di esserne stato il Capitano».