Biella contro Treviglio con un Nazionale in più nel motore

Neanche il tempo di godersi la vittoria schiacciante nello scontro diretto con Rieti che Biella deve di nuovo allacciarsi le scarpe e uscire dal tunnel amico del Forum per affrontare un altro match casalingo.

Avversario di questa giornata è Treviglio, ottava in classifica a 22 punti, squadra che come l'ha definita Galbiati è "enorme" per dimensione e fisicità dei propri interpreti.

Il consueto entusiasmo di casa potrebbe essere l'arma vincente, ancor di più perchè fomentato ulteriormente dalla clamorosa convocazione di Bortolani in nazionale maggiore per i due match di qualificazione agli Europei in programma 20 e 23 febbraio.

Clamorosa se pensiamo che Giordano, in Azzurro, conta appena 8 presenze nelle rappresentative giovanili e che non è mai stato tenuto in particolare considerazione dai vari CT che hanno avuto l'occasione di convocarlo nella sua trafila da Under.

L'aria di Biella gli ha fatto del gran bene a quanto pare, portandolo ad avere responsabilità e libertà che il talentino scuola Milano ha saputo sfruttare al meglio arrivando a questo straordinario traguardo.

In ottica match con Treviglio, la ricerca del ferro vista contro Rieti da parte della guardia rossoblù sarà nuovamente fondamentale contro una squadra che fa della difesa aggressiva un suo marchio di fabbrica.

"Glielo abbiamo chiesto dall'inizio dell'anno - ha detto Galbiati nel post-Rieti, riferendosi all'attacco dell'area di Giordano - e oggi si è visto il perchè: la difesa aggressiva di Rieti ha favorito le sue incursioni, se vuole fare il giocatore questa deve essere la sua dimensione"

Poi la battuta:

"Certe volte, per spronarlo, gli do delle pacche sul sedere che mi faccio male alla mano"

Parole e musica di Galbiati, che usa questo scherzoso ricamo come testimonianza della qualità muscolare che Bortolani ha nelle gambe, che lo rendono capace di accelerazioni in uno contro uno difficili da arginare. Incursioni che serviranno sicuramente anche nell'imminente match, che si preannuncia molto combattuto ed equilibrato.

Appuntamento quindi per la palla a due alle 20:30 di Mercoledì 5 febbraio, per Edilnol Pallacanestro Biella e BCC Treviglio.