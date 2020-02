Prescrizione, presentata la proposta di legge di Forza Italia. Presenti anche Pella e Pichetto

Sabato scorso, nella sede regionale di Forza Italia a Torino, alla presenza dell’Onorevole Enrico Costa, quale primo firmatario, è stata presentata la proposta di legge del gruppo parlamentare di Forza Italia, per l’abolizione della riforma Bonafede sulla prescrizione. Presenti anche il Coordinatore Regionale Paolo Zangrillo, il deputato Roberto Pella, il senatore Gilberto Pichetto Fratin, il coordinatore provinciale Alberto Fenoglio e il gruppo consiliare regionale.

Per Roberto Pella l’augurio è “che il 24 febbraio la legge Bonafede possa essere modificata dal Parlamento,che avrà l'occasione di approvare la nostra proposta abrogativa portata avanti dal collega Costa”. Pichetto Fratin sostiene, invece, “che con il venir meno della prescrizione si minano le fondamenta dello Stato di diritto. Sarà la discrezionale condanna per gli innocenti e la tranquillità dell’impunità per i colpevoli”.

Il coordinatore provinciale Alberto Fenoglio afferma “che verranno organizzati sul territorio gazebo e incontri in cui verranno spiegati ai cittadini il pericolo della riforma e verranno illustrate le proposte alternative. E’ evidente che non riuscendo, con una modifica strutturale e organica, a risolvere le cause che rallentano i processi penali in Italia, tra i quali anche la cronica carenza di personale negli uffici giudiziari,il governo ha pensato bene di cancellare “la sanzione”, cioè la prescrizione per i gradi di giudizio successivi al primo, comportando procedimenti che avranno tempi biblici”.