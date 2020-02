Italia Viva, la biellese Giulia Forgnone coordinatore del Belgio

Dopo le nomine di Vittorio Barazzotto e Paola Raniero al ruolo di coordinatori territoriali per la provincia di Renzi, un'altra biellese ha assunto un nuovo incarico dentro Italia Viva: si tratta di Giulia Forgnone, figlia del vicesindaco di Sagliano Micca Luca Forgnone, classe '90, nata a Biella e laureata in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali all'Università della Valle d'Aosta.

L'ufficialità è giunta nei giorni scorsi, durante i lavori dell'assemblea nazionale del partito guidato dall'ex premier Matteo Renzi, dove sono stati definiti anche i diversi coordinatori per l'estero. Forgnone sarà la responsabile territoriale del partito in Belgio, insieme a Louis Petrella.

La giovane biellese risiede a Bruxelles dal 2013 e lavora come Policy Officer a Euroheat & Power (associazione europea del teleriscaldamento), dove si occupa dal 2019 della transizione energetica europea. Negli anni precedenti ha lavorato in una società di consulenza globale e ha conseguito un tirocinio presso il Parlamento Europeo, la European Climate Foundation e il Bureau International des Expositions di Parigi. Italiana di nascita ed europea di cuore, crede fermamente in un’Italia riformista e più europea.