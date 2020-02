Allontanamento Zero, consiglieri Pd: "La giunta si impegni a chiedere la sospensione della legge regionale"

Il disegno di legge regionale "Allontanamento Zero" crea ancora dibattiti. I consiglieri comunali di Biella del Pd presentano una mozione. "Chiediamo alla giunta di promuovere nei confronti della Giunta Regionale una richiesta di ritiro o sospensione del Disegno di Legge Regionale Allontanamento Zero, per favorire l’apertura di un tavolo regionale sulla tutela dei minori che sia di confronto con tutte le forze politiche e con i soggetti sociali e culturali che hanno espresso obiezioni".

Di seguito i consiglieri del partito democratico sintetizzano le motivazioni che li spingono a tale richiesta. "La tesi che muove l’assessore regionale Caucino, come ha spiegato lei stessa, è che in Piemonte i servizi sociali abbiamo per così dire 'l’affido facile' e allontanino anche i bambini\e e i ragazzi\e dalle famiglie solo perché in situazione di difficoltà economica. Con questa legge si pone l’obiettivo di ridurre del 60% gli allontanamenti. Rammentiamo che l’affido è una misura temporanea cui si ricorre quando un minore debba essere soccorso e la famiglia, attraversando un momento di difficoltà, non è in grado di farlo. Le dichiarazioni dell’assessore sono gravi perché rappresentano una forma di delegittimazione e sottendono pregiudizio e non conoscenza del lavoro svolto dai servizi sociali e dalle autorità giudiziarie. Non viene considerato per esempio che già esiste la Legge dello Stato 184/1983, che vieta di allontanare i minori dalle famiglie per motivi esclusivamente economici. Lo scopo della legge 184, modificata dalla legge 149 del 2001, è infatti la tutela del minore rispetto a disagi ben più gravi della povertà".

"Se guardiamo poi ai dati, il numero degli allontanamenti dell’Italia è molto al di sotto di quello di altri paesi europei. Questo perché, citando proprio la relazione presentata dall’assessorato ai servizi socio-assistenziali del Comune di Biella in occasione della presentazione del bilancio preventivo a fine anno, 'L’allontanamento dei minori resta un rimedio residuale da attuarsi solo ove i plurimi interventi di prevenzione, sostegno e cura attuati dai Servizi sociali degli Enti locali nei confronti di nuclei familiari a “rischio”, non sono stati sufficienti a rimuovere le cause che impediscono l’esercizio adeguato delle funzioni educative e di cura da parte dei genitori nei confronti dei loro figli'. Alla luce di questi dati e di fronte alle numerose e qualificate prese di posizione pubbliche, che esprimono perplessità e obiezioni in merito al DDLR chiederemo quindi al Consiglio Comunale di votare una mozione che impegni la giunta a farsi portavoce presso la Regione per chiedere il ritiro o quantomeno la sospensione della legge, auspicando che si proceda invece con il potenziamento dei servizi sociali e sanitari oggi sotto organico in tutta la Regione, allocando risorse specifiche che nella legge 'Allontanamento zero' sono a costo zero".