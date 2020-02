Da Macelleria De Ruvo prodotti sani e gustosi tutto l’anno a Quaregna e Borgosesia FOTO

Riuscire a rimettersi in forma in vista delle stagioni più calde è ormai diventato un rituale d’obbligo per chiunque voglia ritrovare la propria linea, soprattutto dopo il periodo di dicembre e gennaio. Per molti la soluzione consiste in diete restrittive e tanto movimento. Ma per la Macelleria De Ruvo, il segreto di ogni dieta è il “mangiar bene tutto l’anno”.

E per aiutare i suoi clienti nella delicata scelta di cosa mangiare per mangiare bene, i professionisti della macelleria si prodigano a proporre alcune idee semplici, ma sfiziose, equilibrate e sane, in grado di venire in contro alle esigenze di chi, lavorando, ad esempio, non ha il tempo – o la voglia – di prepararsi una cena gustosa. Le proposte di Macelleria De Ruvo sono in grado di offrire pasti completi ed equilibrati, molti indicati nella maggior parte delle diete.

Le Romagnole zucchine e sfilacci, sono un piatto leggero e veloce da preparare: basta portare a temperatura una pentola antiaderente appena unta e cuocere 3-4 minuti per lato. Lo spezzatino di cavallo con verdure è perfetto per chi non ha tempo di cucinare: pronto in soli 15-20 minuti, basta ordinarne una porzione presso la Macelleria De Ruvo di Quaregna o presso il negozio di Borgosesia e cucinarla a casa. La stagione delle grigliate all’aperto è ancora lontana, ma gli spiedini di cavallo e peperoni sono veloci e facili da cucinare alla piastra, perfetti per gustarci in anticipo il sapore dell’estate.

E per iniziare la serata con un gustoso aperitivo, il salame di De Ruvo è perfetto. E per chi vuole mantenere la linea, senza però rinunciare al gusto, la bresaola di cavallo è l’ideale: un piatto leggero, già pronto, da accompagnare con del pane, o con verdure in padella. Tutto questo e molto altro presso la Macelleria De Ruvo, in via Martiri Libertà, 11/A a Quaregna e in via Roma, 7 a Borgosesia.

Per maggiori informazioni:

Quaregna: 015 93769 - www.macelleriaderuvo.com - www.facebook.com/deruvomacellerie

Borgosesia: 0163 22697 - www.macelleriaderuvo.com - www.facebook.com/deruvomacellerie