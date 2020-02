Oasi Zegna, Rossignol X Color Tour fa tappa a Bielmonte FOTO

Dopo comprensori sciistici importanti come Gressoney e Bormio, Rossignol X Color Tour fa tappa anche nel Biellese: da quest’anno Oasi Zegna ospiterà il famoso tour presso la stazione sciistica di Bielmonte, dove sabato 8 e domenica 9 febbraio ci si potrà divertire grazie a giochi, sport e un pizzico di colore.

Due giorni variopinti, in tutti sensi: sabato 8 al villaggio Rossignol presso Bielmonte, saranno presenti numerosi partner che affiancano Rossignol in questo tour, tra cui Bracamenta, e alcune case automobilistiche, come la Mitsubishi Motors, grazie alle quali si potranno effettuare dei test drive; domenica, invece, sarà il turno della coloratissima competizione. Il gioco, simile ad una caccia al tesoro, si svolgerà a squadre (minimo 2 persone, massimo 5) a cui verranno forniti dei giubbotti in TNT bianchi, fatti per essere sporcati facilmente.

L’obiettivo è quello di raggiungere le “X” colorate sparse sulla pista del comprensorio di Bielmonte. Ogni squadra/concorrente dovrà recarsi presso i “punti colore” - contrassegnati con le “X” - e farsi colorare il giubbotto (con pitture rigorosamente eco-friendly); ogni punto dovrà essere raggiunto dai concorrenti in un ordine ben preciso, regola in grado di garantire la stessa lunghezza di percorso per tutti i partecipanti.

L’importante è che ogni squadra rimanga unita fino alla fine del gioco e il rispetto delle regole di correttezza del “decalogo dello sciatore”. Per partecipare è necessario effettuare l’iscrizione online sul sito www.rossignolxcolortour.com, indicando il comprensorio di Bielmonte e compilando l’apposito format con tutti i dati richiesti. Rossignol X Color Tour a Bielmonte significa divertimento assicurato, ma anche aiutare il prossimo. Il ricavato delle iscrizioni (un contributo di € 5,00 a persona) andrà interamente devoluto in beneficenza all’associazione “Continuando a crescere”.

Per maggiori informazioni: www.oasizegna.com/it - 015 7591460 – info@oasizegna.com