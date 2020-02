Hair Queen, la prima Barber Woman del Biellese, rinnova completamente il look del negozio FOTO

Hair Queen, sul territorio dal 1999, non è un semplice salone da parrucchiera: Alessia Cavalieri, titolare e specialista barbiera, con un curriculum che la vede apprendere questa arte in una delle più antiche e rinomate barberie piemontesi, ha deciso che la sua non doveva essere una professione rivolta “solo al mondo maschile”.

“Gli uomini Hair Queen amano prendersi cura del proprio look - si legge sul sito del negozio - Questa tradizione di taglio si riflette anche sulla visione femminile della bellezza. Le donne Hair Queen, invece, sono stilose e accattivanti, decise e sexy”. Dopo oltre vent’anni di esperienza, Hair Queen cambia look ed investe nel territorio biellese. “Credo nel futuro e nella possibilità che offre il mio paese – dichiara Alessia Cavalieri - Voglio continuare a portare avanti il mio sogno, perché senza grandi sogni ci si spegne”. Un look particolare, molto steampunk, forse anche azzardato; ma due menti creative non hanno confine: dalla collaborazione di Hair Queen e Kustom Fantasy, nasce un progetto innovativo, tutto made in Biella.

“Ovviamente si vince facile perché il salone è situato a Pettinengo, che è il balcone del Biellese – aggiunge la titolare - Sono contenta di aver utilizzato ditte biellesi a favore del terriorio. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di quello che da mercoledì 5 febbraio Hair Queen potrà proporre”.

Alessia Cavalieri e il nuovo look di Hair Queen vi aspettano mercoledì 5 febbraio alle 17 in Via Roma, 35 a Pettinengo. Per maggiori Informazioni: alessia_cavalieri@libero.it - Tel. 3387203122