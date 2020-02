Mezzana: Si fingono dell'Enel e tentano di far firmare un contratto ad una donna

Gli incontri incontro tra i mezzanesi e i Carabinieri di Valle Mosso hanno portato ai primi risultati. Ieri, 4 febbraio,i cittadini hanno immediatamente segnalato la presenza di due ragazzi che promuovevano contratti. Subito raggiunta la frazione Cereie, i sospetti segnalati venivano intercettati proprio mentre discutevano con una donna che, rinfrancata dall'arrivo degli uomini dell'Arma, riferiva loro che gli stessi avevano insistito per farsi mostrare le bollette del gas e della luce, qualificandosi agenti Enel.

Gli accertamenti condotti hanno permesso di appurare che i promotori non avevano nulla a che vedere con Enel Energia e che proponevano altri contratti con mercato libero luce gas. I due potrebbero essere deferiti all'autorità giudiziaria per ever tentato di far sottoscrivere la proposta contrattuale fingendosi dipendenti della multinazionale.

Nei giorni scorsi i cittadini Mezzanesi, incontrati durante i servizi esterni, hanno spesso fermato i Carabinieri di pattuglia segnalando veicoli, targhe e persone sospette. Lo stretto contatto tra i Carabinieri e la popolazione crea una importante sinergia mirata alla sicurezza e alla prevenzione sul territorio.