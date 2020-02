Frontale a Candelo, l'uomo che si è allontanato è un imprenditore biellese

Si è presentato con il suo avvocato, negli uffici della Polizia stradale, l'uomo che dopo aver causato uno scontro frontale, ieri sera dopo le 19 in via per Candelo, si è allontanato a piedi facendo perdere le tracce. Nell'incidente è rimasto ferito con una prognosi di alcuni giorni, un 30enne residente in Calabria ma nel Biellese per lavoro.

Si tratta di un imprenditore 50enne residente in Svizzera che alla guida di una Porsche Macan, causa un sorpasso azzardato, si è scontrato frontalmente con l'Audi condotta dal 30enne. A seguito dell'urto, l'imprenditore, per cause imprecisate, si è allontanato eludendo l'arrivo della Polizia stradale e dei Vigili del fuoco ma rimediando così il ritiro della patente e la denuncia per omissione di soccorso.