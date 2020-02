Aveva con sè eroina e cocaina, gli agenti della Squadra volante arrestano un 30enne biellese

E' stato tratto in arresto A.M. di 30 anni, residente a Biella, già noto alle forze dell'ordine per reati inerenti alla droga. L'uomo è stato fermato in città, la notte scorsa, durante un normale controllo della Squadra volante della Polizia mentre era in compagnia di altri suoi amici.

La perquisizione personale ha portato alla luce 14 grammi di eroina e 1 di cocaina. Nella mattinata del 5 febbraio il giudice, al processo per direttissima, ha confermato l'arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A.M. difeso dall'avvocato Elena Chiastellaro, in sostituzione di Marco Romanello, è stato rimesso in libertà ma con l'obbligo di firma.