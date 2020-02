Auto si ribalta in Piazza Curiel per una mancata precedenza FOTO

Sarebbe una mancata precedenza la causa dell'incidente stradale avvenuto poco fa, intorno alle 9, in piazza Curiel, a Biella, a pochi passi dalla Biblioteca civica. Secondo le prime ricostruzioni, un'auto non si sarebbe fermata perchè abbagliata dalla luce del sole scontrandosi con l'altro veicolo.

L'impatto è stato imponente e una delle vetture si è ribaltata su di un fianco. Attimi di paura ma fortunatamente entrambe le conducenti non hanno riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso. L'accesso alla piazza è stato chiuso al traffico, fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza e rimozione delle due auto.