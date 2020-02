Valdilana: Primi contributi per il restauro della Via Crucis di Bulliana

Arrivano i primi riscontri all'appello lanciato dal Comitato che si occupa del progetto di restauro della Via Crucis di Bulliana. «Sono significative le intenzioni con cui vengono devolute alcune delle prime somme che esprimono la riconoscenza verso chi ha tramandato quest’opera di devozione e d’arte - spiegano dal comitato -. La prima somma è offerta in memoria dei defunti della Compagnia del Crocefisso che con impegno e sacrificio ha costruito e fatto decorare le cappelle e nel tempo ha curato la devozione alla Via Crucis. Altre offerte sono in memoria di don Angelo Bergamo, ultimo parroco che ha potuto giovarsi della collaborazione della Compagnia e ne ha visto i componenti, vestiti delle tradizionali tuniche, aprire le solenni processioni con i bastoni decorati e le lanterne. Don Angelo ha curato le cappelle facendo mantenere il bosco ad adeguata distanza, revisionando le coperture, pulendo dagli arbusti l’area vicina e difendendo dall’umidità le fondamenta».

Intanto si è proceduto con una manutenzione di emergenza. E’ possibile contribuire in vario modo: in santuario all’accoglienza e presso il rettore; a Bulliana rivolgendosi a Renata Giacomone Piana e Angela Renza Fantin; oppure versando una somma su conto corrente di Biverbanca intestato santuario Madonna della Brughiera – Restauro Via Crucis (codice Iban IT70 X060 9044 8500 0000 1001 055.