Riunione annuale a Biella per l'Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia

Si è tenuta domenica 2 febbraio l’annuale assemblea della sezione biellese dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia. Sono state passate in rassegna gli eventi del 2019, primo fra tutti, la seconda edizione dei Babbo Natale Paracadutisti che ha visto come già accaduto nel 2018, una grande affluenza di pubblico e di bimbi che non aspettavano altro che il Grande Vecchio con tanto di barba bianca e costume rosso, sceso dal cielo, e pronto a consegnare i regali ai bambini presenti.

“Al momento si è deciso che questa manifestazione dovrebbe essere una consuetudine alla vigilia del Natale di ogni anno – spiegano - ma il condizionale è d’obbligo in quanto ci sono diversi fattori che possono incidere, come le condizioni meteo e le necessarie autorizzazioni per il sorvolo di un elicottero sullo spazio aereo destinato all’evento. Sono allo studio eventi lanciatici che dovrebbero realizzarsi nel corso dell’anno sullo spazio aereo cittadino”.