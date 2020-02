Imparare cose nuove a Su Nuraghe, invito delle donne del filet

Dopo la pausa per le vacanze natalizie, le “Donne del filet” hanno ripreso i loro incontri settimanali del mercoledì pomeriggio presso i locali del circolo Su Nuraghe in via Galilei, 11, a Biella. È sempre piacevole ritrovarsi tra amiche a lavorare insieme, condividendo saperi e consigli non solo sul filet, ma anche su tutti i lavori che prevedono l’uso di fili, aghi, uncinetti, navette e quant’altro! La maestra Laura sta ora insegnando ad annodare la rete a Maria Teresa, che si è da poco unita al gruppo.

I lavori che le “donne del filet” hanno realizzato in questi anni sono numerosissimi: tante tovaglie per chiese del Biellese e anche fuori zona, centrini, strisce, inserti per tende al filet… ma anche tantissimi ricami, maglie, fino ai vestiti per le statue del Presepe delle migrazioni, che il Circolo ha allestito nella chiesetta di frazione Gurgo, a Pettinengo. Il gruppo delle donne è depositario di tanti saperi che sono stati tramandati negli anni e che ora rischiano di scomparire, perché al giorno d’oggi si preferiscono altre occupazioni più tecnologiche… ma solo tramandando queste nozioni ad altre persone, la tradizione può continuare. L’invito, quindi, è rivolto a tutte quelle donne che amano lavorare con il filo. È molto semplice, questo è l’invito: “Venite il mercoledì alle ore 15 al Circolo Su Nuraghe”. Oltre ad imparare cose nuove, passerete un paio d’ore in allegria, magari assaggiando qualche dolcetto preparato da chi, oltre che nel filo, le mani le sa mettere anche… in pasta!Per informazioni telefonare a Grazia 3294236841.