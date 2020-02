Candelo, spostati i contenitori della raccolta medicinali scaduti

I contenitori della raccolta medicinali scaduti a Candelo sono stati recentemente spostati, ma solo di pochi passi, in Via Libertà. "Ricordo che questa raccolta è un gesto importante - spiega il sindaco Paolo Gelone - perché se gettati insieme al resto o peggio negli scarichi, i farmaci sono potenzialmente velenosi per l’ambiente e per tutti noi: i residui dei medicinali potrebbero ad esempio raggiungere il terreno e l'acqua potabile".