Borriana, in affitto un alloggio di proprietà comunale

Il Comune di Borriana ha indetto un bando per la locazione di un alloggio di sua proprietà ad uso abitazione, che si trova in Piazza Mazzini 19-a.

L’assegnazione è riservata ad una famiglia composta da due o più persone, con data presunta di inizio del contratto il giorno 1 marzo 2020, e canone di 220 euro mensili, adeguabile annualmente in base all’indice ISTAT. Le spese per la stipula del contratto di locazione saranno ripartite in pari quota tra il Comune ed il locatario, mentre le utenze per l’energia elettrica, riscaldamento, acqua e telefono saranno a carico dell'inquilino in base a contratti sottoscritti dallo stesso con le aziende erogatrici dei singoli servizi.

Il bando, con la relativa domanda di partecipazione ed il regolamento degli alloggi comunali, è pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.borriana.bi.it , e indica procedura e punteggi di assegnazione.

Gli interessati devono presentare domanda al Comune entro le 12:30 del giorno 11 febbraio 2020, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede la data del timbro postale di invio), oppure direttamente all’ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico, consultabili sul sito internet comunale. Il termine di presentazione delle domande è tassativo: saranno esclusi dal bando coloro che abbiano presentato domanda oltre il termine indicato.