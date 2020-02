Domani chiusa la Tangenziale Sud Biella

Dalle 8:30 alle 12 di domani, giovedì 6 febbraio, i cantonieri della Provincia di Biella, in accordo con SEAB, effettueranno operazioni di pulizia e raccolta rifiuti lungo tutta Tangenziale Sud Biella.

Durante l'esecuzione dei lavori il transito sarà pertanto sospeso nel tratto compreso tra la rotatoria di accesso alla Superstrada in Via Candelo, alla rotonda di intersezione alla Tangenziale Ovest di Biella, collegamento a Ponderano-Cerrione in una direzione, ed Occhieppo Inferiore-Mongrando dall'altra. Si preannuncia, quindi, una mattinata difficile per il traffico lungo la parte meridionale della città.