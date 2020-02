Un lettore ci scrive: “Bene lavoro di disboscamento, ma importante non ostruire sentieri per lungo tempo” FOTO

Riceviamo e pubblichiamo:

“Recentemente, percorrendo il sentiero dietro il cimitero San Giovanni di Cossila, se non vado errando il D9, mi sono imbattuto in aree dove era in corso il taglio del legname. Niente di male ma non mi trovo d’accordo con il fatto che gli sfalci e il legname stesso rimangano in mezzo al sentiero dopo l’abbattimento senza poi preoccuparsi della pulizia del sentiero stesso. Va bene abbattere gli alberi, fino a quando ciò non diventa motivo di intralcio senza porsi il problema del passaggio, specialmente se si tratta di un sentiero praticato come questo.

La cosa più fastidiosa nel complesso è stata la non curanza e l’indifferenza dei boscaioli, che dopo essere stati informati del disagio non si sono curati del problema per circa due settimane. Un vero e proprio peccato perché il nostro territorio dispone di numerosi sentieri e camminate fra paesaggi suggestivi e splendide viste e se tutti si comportassero in questa maniera diventa un problema per chi vuole godere di una passeggiata nei boschi”.