Commercio a Vigliano, Fassina lancia proposta: “Sostegno a negozianti con incentivi e agevolazioni”

Riceviamo e pubblichiamo:

"Analizzando i dati messi a disposizione della Camera di Commercio di Biella, emerge una problematica a dir poco allarmante. Dal 2014 al 2018, infatti, Vigliano ha perso 68 imprese (-8,8% passando da 769 a 701 imprese), mentre l'intera provincia di Biella ha perso 1.094 imprese (-5,8% passando da 18.857 a 17.763). Senza dubbio il dato è negativo in tutto il Biellese, ma sul territorio di Vigliano la perdita di attività produttive è ancora più negativa rispetto alla media provinciale. Come abbiamo avuto modo di sottolineare spesso, un’Amministrazione lungimirante non può limitarsi a dire che si tratta di un trend nazionale e quindi liquidare il problema in maniera superficiale.

Nel programma elettorale del nostro gruppo era dedicato un grande spazio al sostegno delle attività commerciali e artigianali già attive sul territorio e agli incentivi per attrarne di nuove. Al momento, l’unica iniziativa dell’Amministrazione sembra essere stata la creazione del Villaggio di Natale, che, a nostro avviso è stata una scelta dispendiosa dal punto di vista economico (più di 20.000 euro) e che non ha portato assolutamente nulla in termini di indotto e di benefici per le attività viglianesi. Sono invece necessari scelte politiche e interventi mirati a sostegno dei commercianti, sia in termini di iniziative, sia in termini di incentivi economici e agevolazioni (principalmente sulla tariffa rifiuti, che resta la spesa più onerosa che gli esercenti si trovano costantemente ad affrontare).

Solo in questo modo sarà possibile, in primo luogo, mantenere le imprese già presenti sul territorio e contrastare la loro chiusura o lo spostamento in altre zone. In secondo luogo, si potranno anche attrarre nuove attività, rendendo il Comune di Vigliano appetibile attraverso agevolazioni mirate e un processo di sburocratizzazione delle pratiche amministrative. Visto lo stato attuale della situazione del commercio e dell’artigianato di Vigliano, questa dovrebbe essere una delle priorità assolute della Giunta, perché è davvero desolante vedere ormai la maggior parte delle vetrine vuote e la maggior parte dei negozi dismessi e sfitti, soprattutto in Via Milano, ma anche nelle altre zone del paese che rappresentano comunque una risorsa preziosa del nostro territorio”.