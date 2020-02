Casa di riposo Borsetti Sella Facenda di Mosso Valdilana, avviso pubblico per il nuovo Cda

Nuovo consiglio di amministrazione per l'azienda di servizi alla persona "Casa di riposo Borsetti Sella Facenda - Opera Pia Guelpa" di Mosso a Valdilana. Lo statuto prevede che il Cda sia composto da cinque membri nominati dal Comune di Valdilana tra cittadini residenti ulteriormente tre dei cinque membri dovranno essere scelti tra i residenti dell'ex municipalità di Mosso. Per questo il Comune ha indetto un pubblico avviso per cercare persone interessate a presentare la propria candidatura. Le domande vanno presentate entro il 7 febbraio.