Camandona, il comune cerca nuovi gestori per l'ex bar ristorante Da Michela

Un'indagine di mercato per l’affidamento in concessione del servizio di bar-ristorante e gestione di attività socio aggregative nell’immobile di frazione Bianco 24 a Camandona. L'avviso è stato pubblicato ieri, 3 febbraio, sull’albo pretorio del comune, che risulta proprietario sia dei muri sia di tutte le attrezzature occorrenti per il funzionamento dell’attività.

"Per questo motivo - spiega il sindaco Gian Paolo Botto Steglia - il nuovo gestore non è tenuto a fare investimenti per l’avvio dell'attività se non per quelli di ordinaria amministrazione. Inoltre, per il primo anno di attività il comune concede benefici sul prezzo del canone di locazione".

Chi fosse interessato ad approfondire gli elementi per poter partecipare alla trattativa dovrà fare domanda al Comune di Camandona mediante comunicazione via PEC all'indirizzo di posta elettronica: camandona@pec.ptbiellese.it. Le norme per la partecipazione sono state pubblicate nell’Albo Pretorio del Comune e sono visionabili sul sito internet istituzionale del Comune di Camandona o di persona presso il Comune stesso.