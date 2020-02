Iris tra la gente, incontro a Camburzano con Comune e popolazione

Venerdì 31 gennaio, alle 20.30, l’IRIS ha incontrato la popolazione di Camburzano per far conoscere le azioni e la progettualità dell’Ente. Presenti il neopresidente Mariella Biollino, il vicepresidente Marco Romano ed alcuni operatori dell’area territoriale Valle Elvo. L’incontro è avvenuto presso la palestra comunale. Il sindaco Luca Menegon ha introdotto la serata insieme all’assessore alle politiche sociali Silvia Maffiotti, evidenziando il fatto che occorre conoscere per capire meglio cosa il servizio Iris può offrire alla popolazione. Molto interessati i presenti.

Per Mariella Biollino: “E’ fondamentale incontrare i sindaci e la popolazione dei comuni, perché il Consorzio è al servizio della gente: ascoltare, dialogare e costruire insieme per raggiungere obiettivi comuni. Si sta lavorando compatti per procedere a una riorganizzazione condivisa del Consorzio per migliorare efficacia ed efficienza, come ben evidenziato nella delibera d’indirizzo approvata a dicembre da tutta l’assemblea dei Sindaci. Nel nostro territorio la popolazione invecchia, le nascite diminuiscono e le richieste di prestazioni aumentano; in particolare, nella Valle Elvo dal 2014 al 2018 c’è stata una riduzione di abitanti pari a -664 (di cui -21 a Camburzano). In tutta la Valle i giovani 0-17 sono il 13,20% della popolazione, mentre gli anziani dai 65 in su sono il 41, 46%. Conoscere e capire le dinamiche della popolazione è il primo passo per qualsiasi lettura sociale. Fondamentale, sempre, il raccordo con le Associazioni di volontariato che possono dare un valido aiuto, come ad es. l’associazione Alveare che ho incontrato pochi giorni fa che è disponibile a collaborare ancora di più. Il sociale è per ogni amministratore al primo posto, sempre ”.

Aggiunge Marco Romano “La funzione socio assistenziale esercitata dalle Amministrazioni locali in forma Consorziata da Iris - per l’area del Biellese occidentale - è molto più di quanto spesso i cittadini conoscono. E’ sostegno alla comunità, aiuto ai più deboli, inclusione sociale e baluardo della società civile moderna. Nel consorzio operano professionisti capaci, uomini e donne di grande umanità e dedizione per il loro lavoro che coordinano e potenziano l’insostituibile contributo di volontari e associazioni. I comuni vivono un periodo di grande difficoltà economica determinata da una crisi nazionale che ha determinato importanti tagli ai versamenti agli enti locali, ma la spesa destinata a questo settore, che deve porsi obiettivi di efficientamento sempre più elevati, non è negoziabile e rappresenta la concretizzazione di quei valori di giustizia e uguaglianza che devono ispirare ogni amministratore”.

Gli operatori del Consorzio presenti hanno poi illustrato in estrema sintesi, attraverso l’ausilio di slides, quali tipi di servizi il Consorzio offre a Camburzano, come in tutta la Valle Elvo. Gli operatori sono costituiti da: 4 assistenti sociali presenti allo sportello in paese per aiutare le persone a superare le loro difficoltà, 7 operatori sociosanitari (oss) che intervengono a domicilio e 1 educatore professionale come sostegno alle famiglie per l’educazione dei figli. Ogni percorso è individualizzato, pertanto è fondamentale che le persone si rivolgano ai servizi sociali esponendo i loro problemi, senza remora alcuna.

Si è illustrato anche il nuovo Sportello Unico SocioSanitario operante in Ospedale (piano terra a destra) primo presidio territoriale di comodo accesso per fornire sostegno e informazioni laddove spesso fragilità e bisogni sono più presenti. Uno spazio accogliente ove operano tecnici e volontari di associazioni come il Filo d’Arianna (num. verde 800545455). Si è parlato anche del reddito di cittadinanza e dei progetti PUC (pubblica utilità comunale), ad esso collegati, ovvero quegli strumenti di “restituzione” e reinserimento lavorativo che i percettori del sostegno economico dovranno svolgere in favore della collettività operando (da 8 a 16 ore a settimana) all’interno delle amministrazioni comunali (ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo, bene comune ). I sindaci dovranno presentare i progetti entro il 28.02.2020.

Gli operatori hanno poi presentato i nuovi orari di accesso agli sportelli del servizio sociale a Camburzano e nei Vari paesi della Valle Elvo (sede servizio sociale a Zubiena):

- CAMBURZANO: DA FEBBRAIO 2020, 2° e 4° mercoledì del mese c/o Ambulatorio Pubblico dalle 8.30 alle 10

- GRAGLIA: ogni mercoledì c/o Comune dalle 11 alle 12

- POLLONE: martedì alterni c/o Comune dalle 9.30 alle 11

- SORDEVOLO: mercoledì alterni c/o Comune dalle 14 alle 15

- ZUBIENA: tutti i martedì c/o Sede Servizio Sociale dalle 9 alle 12

-MONGRANDO: tutti i lunedì c/o Comune dalle 11 alle 13

-OCCHIEPPO INF.RE: tutti i mercoledì c/o Comune dalle 15 alle 17

-OCCHIEPPO SUP.RE: 1° e 3° martedì del mese c/o comune dalle 10.30 alle 12

Al termine, alcune domande da parte del pubblico a cui hanno risposto anche Mariella Biollino e Marco Romano, che hanno dato la loro disponibilità a contatti telefonici sempre in occasione di particolari problematiche.