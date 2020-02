Tennistavolo: Splendor Drago/Harbaccio in evidenza al Grand Prix di Torino

Ancora una prova positiva dei ragazzi dello Splendor Drago/Garbaccio nella quarta prova Piemonte orientale del Grand Prix giovanile, tenutasi domenica 2 febbraio a Torino. Spiccano le due finali conquistate nei giovanissimi e nei ragazzi da Erick Marangone che nello scontro conclusivo ha ceduto a Forno e Sorrentino del Tennistavolo Biella.

In evidenza anche Dennis Fornasiero che si regala i quarti di finale nelle categorie allievi e junior. Tommaso Zoppello supera i turni preliminari sia nei ragazzi che negli allievi cosi come Gabriele Negrone negli allievi e Francesco Ucciardo e Pietro Zagheni nei giovanissimi. Leonardo Alvarado si aggiudica la finale dei recuperi nell'under 9 dove era impegnato anche il piccolo José Alvarado.

Buona prova anche per Francesco Zin che esce combattendo ai turni preliminari sia negli allievi che negli junior. In sostanza una buona prova dei ragazzi che fa ben sperare per l'attesa tappa casalinga del Grand Prix alla palestra Aguggia di Cossato il prossimo 16 febbraio.