Tennis, la 11enne Alessia Sbrana è spettacolo al Trofeo Silingardi

Regionale di tennis a squadre “Trofeo Silingardi” lim. 4.1. La beniamina biellese Alessia Sbrana, 11 anni e mancina di talento, allenata dal maestro Alessio Loglisci sui campi del Circolo Tennis Biella in Valdengo, s’impone nel singolo su Martina Grillo, 14 anni, classifica 4.1 con il punteggio 6-4, 6-2. “Sa ascoltare -riferisce emozionato e soddisfatto Loglisci-. Nel primo set era sotto con il punteggio di 4 a 1. Forza Cucciola, sai giocare, ci alleniamo molto sugli schemi e variabilità di gioco, li hai i colpi”.

Voce rassicurante e decisa del Maestro, Alessia scende in campo e fa padrona la sua partita. Un tifo da stadio, entusiasmo, e tanto divertimento, sui campi in terra rossa, di Albiano d’Ivrea, in una perfetta cornice ed accoglienza di Circolo, la squadra Ivrea Tennis Academy composta da Alessia Sbrana e la bravissima Matilde Iezza, 11 anni, seguita dal padre nonché maestro Maurizio, danno spettacolo, costruiscono una partita di complicità, talento e tecnica per imporsi nel doppio su Pozzo-Strada di Torino con il punteggio 7-5, 6-3 ed aggiudicandosi la semifinale del prossimo fine settimana.