Sulla strada di Giulietta Lamagna cresce la boxe femminile nel Biellese

Biella è sempre più rosa nella boxe. La società con sede a Ponderano che già si può fregiare di una pluricampionessa come Giulia Lamagna in lizza per la qualificazione alle prossime Olimpiadi, sicuramente sta spingendo sempre più ragazze ad avvicinarsi alla Noble Art, con obiettivi differenti per ognuna ma con la stessa carica agonistica di chi vuole dimostrare che le donne sanno competere a qualsiasi livello.

In occasione del primo collegiale femminile la Boxing club Biella si è presentata all'appuntamento con ben 4 atlete su 30 partecipanti, da tutto il Piemonte, così da ottenere l'elogio da parte del Comitato facendo ben sperare per i prossimi appuntamenti, uno dei quali è fissato proprio a Biella il prossimo 8 marzo, in occasione della Festa delle Donne dove la rappresentativa Piemontese affronterà quella Lombarda su 8 incontri tutti al femminile e la chiusura della serata sarà data ad una professionista sempre della zona.

La riunione pugilistica sarà intitolata "Un pugno alla Violenza" per contrastare l'indescrivibile fenomeno della violenza sulle donne.