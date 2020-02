Pietro Micca ancora sul podio

Nella giornata di ieri, domenica 2 febbraio, il team della Ginnastica Ritmica della Pietro Micca ha affrontato la prima prova del campionato regionale di Serie D a Châtillon. La giornata di gara inizia con le Allieve, le ginnaste più piccole, che presentano il loro nuovo programma di squadra nel livello LB. Nel collettivo a corpo libero troviamo Pelliciari Valentina, Pecollo Vittoria, Rizzo Maddalena e Saviolo Sofia che con una performance divertente e allegra guadagnano un buon punteggio. A seguire le ginnaste Arcuno Vittoria e Barbera Matilde si cimentano per la prima volta nell’esercizio di coppia con i cerchi.

Nonostante qualche errore dato dall’emozione, chiudono la gara per le compagne con una buona esecuzione e permettono alla squadra di esordienti di arrivare a strappare l’ottavo posto su un totale di sedici squadre. Si prosegue con le altre cinque allieve del team Pietro Micca, che concorrono con altre sei squadre nel livello LC. Al collettivo corpo libero troviamo il trio formato da Nelva Margherita, Monguzzi Angelica e Stievano Claudia, che con la loro energia e un’eccellente esecuzione si guadagnano il punteggio più alto insieme ai complimenti degli addetti ai lavori. Portano avanti il lavoro della squadra, Novais Calil Sofia e Meirone Letizia che si cimentano nella successione. Sofia alla palla e Letizia al nastro dimostrano una buona padronanza dell’attrezzo e concludono l’esercizio in modo convincente. Terminano Margherita e Angelica in coppia con i cerchi con un paio di gravi errori con l’attrezzo, che pagano purtroppo con un basso punteggio.

Al termine, la classifica finale del livello LC vede le atlete occupare un buon quinto posto. Portano avanti la gara le atlete Junior veterane del Team, sempre nel livello LC. La squadra composta da sei ginnaste, presenta al collettivo corpo libero Bocchino Francesca, Saporito Alessia e Rizzo Emilia. Il trio ottiene un ottimo punteggio e porta a casa una performance precisa e dinamica, apprezzata per la sua originalità dal corpo di giuria. Segue la successione con Turetta Mia alla palla e Alessia al nastro. Entrambe, sulle note incalzanti della musica, concludono il secondo esercizio con molta grinta. Terminano per la loro squadra Rosso Carolina e Tosetto Elisa con la loro nuova coppia con i cerchi.

Forte l’emozione delle tecniche Nicolo Marta, Liovina Irina, Cincotta Gaia e Rosso Elisabetta, che le vedono concludere una performance difficile nel migliore dei modi, lottando fino all’ultimo per l’agognato podio. Infatti, concludono la giornata di gara per la Pietro Micca con un meritatissimo terzo posto contro le diciannove squadre concorrenti. Grandi soddisfazioni anche in questo weekend per la Pietro Micca che si complimenta con tutte le ginnaste scese in pedana e si prepara per il prossimo fine settimana di gare con la prima prova del campionato individuale LC.