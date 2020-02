Bi Roller, ottima performance ai Campionati Italiani Indoor di pattinaggio

Ottimo inizio di stagione per Bi Roller Pattinaggio Biella che ha portato 9 atleti al Campionati Italiano Indoor e al Trofeo Skate Italia che si sono svolti a Pescara, durante lo scorso week end, dal 31 gennaio al 2 febbraio. La pista sopraelevata a pendenza costante di 175 metri del palazzetto comunale “Ex Gesuiti” per 3 giorni ha visto sfilare 750 atleti appartenenti a 85 società provenienti da tutta Italia e Bi Roller ha conquistato la 22° posizione nel Trofeo Skate Italia riservato alla categoria R12 e la 51° posizione al Campionato.

Per Bi Roller hanno gareggiato Michele Rocchetti, R12, e 8 atleti delle categorie superiori: Alice Corradino, Dora Ferretto, Giulia Fojaca, Susanna Rocchetti, Lorenzo Bonvicino e Annibale Sangiorgi categoria Ragazzi, Achille Sangiorgi, Allievo e Nicole Crestani, Senior. Michele Rocchetti, il più piccino del gruppo, R12, ha conquistato un prestigioso 9° posto nella gara lunga 3000 ad eliminazione correndo una gara di qualifica senza risparmiarsi e, qualche ora dopo, durante la in cui i ritmi di gara erano decisamente più alti, dimostrandosi ancora più agguerrito e tirando fuori una grinta da “Campione”. Bravissimo!!! Susanna Rocchetti, categoria Ragazzi, ha fatto un ottimo tempo nel giro crono atleti contrapposti sfiorando la qualifica alla fase successiva e posizionandosi in classifica in 14° posizione; nella lunga 3000 a punti ha gareggiato bene conquistando la qualifica alla finalina. Al turno successivo stava correndo bene, con tattica e grinta, peccato che, durante una fase di sorpasso alla conquista dei punti, è stata fermata da una caduta.

Achille Sangiorgi ha gareggiato nella gara di qualifica della 3000 a punti con controllo e sicurezza, aggiudicandosi il posto alla finale dove il ritmo era davvero sostenuto e la competizione altissima: alla fine ha conquistato un ottimo 15° posto al traguardo. Buono anche il suo tempo della 1000 sprint anche se non sufficiente per il passaggio alla fase successiva. L’atleta, al primo anno della categoria Allievi, sta crescendo in competenza e tecnica e durante questa stagione in avvio dovrà affrontare sfide diverse e cimentarsi in gare con distanze più lunghe: ad esempio, le mezza maratona. La prima in programma sarà quella di Misano Adriatico, il 23 febbraio. Ottimo ritorno alle gare per Nicole Crestani, categoria Senior, che da tanti anni non si metteva più in gioco in una competizione.

Buono l’inizio e ora non resta che proseguire gli allenamenti e cimentarsi nei prossimi appuntamenti agonistici. Bravi tutti gli altri atleti Bi Roller e in particolare Alice Corradino e Giulia Fojaca che, pur pattinando da poco più di un anno, hanno voluto mettersi alla prova partecipando alla competizione a livello nazionale. Bravi anche Lorenzo Bonvicino e Annibale Sangiorgi che seppure in questi Campionati non sono riusciti ad esprimersi al meglio durante le gare individuali hanno dimostrato capacità tecniche in miglioramento. Ottime premesse per un avvio di stagione che li vedrà impegnati in moltissime competizioni.

Domenica, durante l’ultima giornata di gare, Bi Roller ha messo in campo due team per le gare 3000 in linea di Americana: Alice Corradino+Dora Ferretto+Susanna Rocchetti - Allievi Femmine - e Lorenzo Bonvicino+Annibale Sangiorgi+Achille Sangiorgi - Allievi Maschi. Le ragazze si sono comportate molto bene per tutta la gara ma a causa di un errore tecnico sul cambio sono state eliminate. I ragazzi hanno corso con un buon ritmo, Annibale – il piccolo del gruppo - ha vinto i timori man mano e, in accelerata giro dopo giro, hanno conquistato la 17° posizione su 27 team.