Next in Fashion, i tessuti Cerruti nel nuovo show di Netflix VIDEO

Dal 29 gennaio è in streaming una nuova Netflix Original Series, Next In Fashion, che vede anche l’apparizione – oltre che l’impiego – dei tessuti forniti dal Lanificio F.lli Cerruti 1881 per le creazioni inedite dei concorrenti.

Una selezione di tessuti provenienti dalla collezione Su-misura del Lanificio: le flanelle della linea Winterissimo, i tessuti jacquard della linea Iparty, giacche in lana e seta della linea Oxygen, le stoffe da cappotto in Alpaca Suri e in 100% Cashmere. La serie vede infatti la moda come protagonista indiscussa, insieme ai due presentatori, Tan France e Alexa Chung, e ai concorrenti.

Stilisti talentuosi provenienti da ogni parte del mondo hanno iniziato a sfidarsi per mostrare tutte le proprie capacità, l’estro ma anche il gusto e il fiuto per gli affari nel mondo della moda. Dovranno infatti preparare le loro collezioni esclusive, originali e personali con i tessuti della Fabric Room – e tra questi ci sono anche i tessuti forniti dal Lanificio Cerruti. Attenzione al dettaglio, ai gusti contemporanei ma anche alla vendibilità saranno fondamentali per vincere la sfida.

Ecco il trailer del talent show:

In palio ci sono 250mila dollari e la possibilità di farsi notare come nuovo stilista emergente nel mondo della moda. Chi riuscirà a trarre il massimo dai tessuti e a impressionare giudici e presentatori? E voi, siete riusciti a individuare i nostri tessuti nelle prime puntate? L’appuntamento, anche con Cerruti, è su Netflix.