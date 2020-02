E' possibile prevenire il naufragio della mente? Risponde il professor Ferdinando Schiavo

Col il ciclo "Sguardi oltre l'orizzonte", l'Associazione Italiana Malattie di Alzheimer di Biella intende promuovere momenti di confronto e riflessione con relatori autorevoli alla scoperta di nuove conoscenze ed energie che aiutino a trovare senso e significato in quello che accade.

Sabato 8 febbraio dalle 10 al centro Mente Locale di Biella, in via Gramsci 29, si terrà il secondo appuntamento di questo cicolo di incontri, con tema "E' possibile prevenire il naufragio della mente?". Ospite della giornata il professor Ferdinando Schiavo, che si definisce "il neurologo dei vecchi", autore del libro "Malati per forza", edito da Maggioli. Parteciperà all'incontro anche la biologa nutrizionista Chiara Baradello.

Per informazioni: mentelocale.aima@gmail.com ; oppure 015401767 (lunedì-venerdì dalle 9 alle 17).