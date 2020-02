Al Museo del Territorio "A Carnevale ...ogni riciclo vale"

MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE

DOMENICA 9 FEBBRAIO – ore 15.30

“A carnevale ogni riciclo vale!” Laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni.

ORGANIZZATO DA: Comune di Biella, Assessorato alla Cultura, Museo del Territorio Biellese, Ricircolo Creativo, Ideazione Soc. Coop. e Equipe Arc-en-Ciel

Che sia servita per camuffarsi o per nascondersi, la maschera, nel corso della storia, ha aiutato gli attori a vestire i panni delle donne, è stata usata per compiere riti, ha fatto da amplificazione durate gli spettacoli teatrali.

Il Museo del Territorio Biellese e il suo staff quest’anno hanno deciso di dare alla maschera un doppio valore:

-una nuova identità a chi la indossa;

-una innovativa veste ai materiali utilizzati.

Grazie alla collaborazione con Ricircolo Creativo, stoffe, bottoni, filati ed altri innumerevoli materiali daranno forma a delle favolose maschere di carnevale, ispirate alla sezione del Museo dedicata alle “Culture precolombiane”.

I personaggi ai quali i bambini potranno ispirarsi saranno diversi: dalle statuette di donne ornate da pettorali, orejeras (orecchini) e narigueras ( decorazioni per il naso), al guerriero sul cui corpo sono presenti tracce di scarificazioni rituali.

Dopo il racconto della sezione precolombiana, a cura dell’archeologa Giuliana Morena, bambini, divisi per fasce di età, inizieranno a creare la loro maschera che sarà poi l’elemento principale da indossare in occasione delle feste di carnevale.

L’attività è in collaborazione con Ideazione Soc. Coop. e Equipe Arc-en-Ciel. “Attraverso questo laboratorio” - dichiara l’Assessore alla Cultura, Massimiliano Gaggino - “i bambini potranno avvicinarsi, con un’attività divertente e coinvolgente, a tre temi diversi e importanti: quello del Carnevale, quindi la riscoperta di una festa tradizionale che ha diverse valenze,quello del riciclo e del riuso, quanto mai attuale e fondamentale per le nuove generazioni e, infine, quello storico delle culture precolombiane che, attraverso i reperti presenti nelle nostra collezione, ispireranno la realizzazione delle maschere”.

Al termine del laboratorio merenda gratuita per i bambini gentilmente offerta da De Mori S.r.l. - Produzione di Prodotti a forno lavorati a mano.

Max 25 partecipanti. Laboratorio gratuito con prenotazione obbligatoria entro le 17 del 7.02.2020 – 015.2529345, museo@comune.biella.it