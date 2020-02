A Occhieppo Inferiore tramonto con vista su Mercurio

Evento da non perdere quello di sabato 8 febbraio all'Osservatorio Astronomico “Giovanni Virginio Schiaparelli” di Occhieppo Inferiore, dove l'Unione Biellese Astrofili organizza l'osservazione del pianeta Mercurio alla massima distanza dal Sole verso est.

"E' un evento abbastanza raro perchè Mercurio è vicinissimo al Sole che, con la sua luce, lo nasconde. - spiegano da U.B.A. - Sabato prossimo, con una range temporale che diamo tra le 17:30 e le 18, si troverà però alla massima distanza dal Sole verso est, quindi in orario comodo, perchè potrà essere osservato appena il Sole sarà tramontato sotto l'orizzonte, e non darà più fastidio con la sua luce. L'evento durerà soltanto una quindicina di minuti fino a che non tramonterà anche Mercurio".

L'appuntamento, con parecipazione gratuita, è all'Osservatorio Schiaparelli di cascina San Clemente, in via San Clemente 50.

Per informazioni: 015.592685; u.b.a@katamail.com ; wwwuba.altervista.org .