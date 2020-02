Gaglianico a fianco delle imprese per favorire lavoro e occupazione

Il comune di Gaglianico ha aderito con una specifica delibera al programma per misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi ai sensi dell’art. 30–ter della Legge 28 giugno 2019 n. 58 . Con questa azione le aziende che riapriranno l'attività dopo un periodo di chiusura superiore ai 6 mesi, o che si amplieranno, saranno esentate dal pagamento dei tributi comunali dovuti (TARI, TASI, IMU, COSAP/TOSAP, IMPOSTE SU PUBBLICITA’).

Tra i settori ammessi Commercio, Artigianato, Turismo. Tale agevolazione avrà durata a partire dall’anno della riapertura o ampliamento e per i 3 anni successivi. Queste le parole del sindaco Paolo Maggia: “Già in passato questa amministrazione, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione e di quello pluriennale (anni 2006/2008), aveva deliberato uno Schema di Regolamento molto simile per la concessione di contributi e sussidi atti a favorire la nascita di nuove attività artigianali ed industriali sul territorio. Oggi più che mai è necessario sostenere l'economia e le aziende che purtroppo in questi anni stanno soffrendo parecchio. Gaglianico rappresenta un polo molto importante per l'intera economia biellese: per questo intendiamo schierarci ancora una volta a fianco degli imprenditori adesso con questi incentivi ed in futuro anche con altri stimoli e azioni di marketing di promozione delle aziende del territorio; a questo punto confidiamo che tutto il resto del Biellese ci segua in iniziative come queste perché solo così possiamo creare benessere ed occupazione”.