Vento abbatte piante nella notte, Vigili del Fuoco in azione sulla strada per Oropa e a Trivero

Doppio intervento nella notte dei Vigili del Fuoco. A causa del vento intenso, due piccoli arbusti sono crollati a terra occupando parte della strada provinciale 144 che conduce al Santuario di Oropa. Le operazioni di messa in sicurezza, iniziate poco prima delle 4, si sono concluse molto velocemente. Un'altra squadra, invece, ha raggiunto Trivero per rimuovere dalla carreggiata un pino di grosse dimensioni intorno alle 5.45. Anche in questo caso l'intervento si è risolto in tempi molto brevi.