Schianto frontale a Candelo: giovane in ospedale. Strada chiusa al traffico FOTO

Scontro frontale a Candelo. Poco dopo le 19 di oggi, 4 febbraio, due auto sono rimaste coinvolte in un terribile incidente in via per Candelo. Non è ancora nota la dinamica dello schianto ma secondo le prime testimonianze sembra che uno dei due conducenti si sia allontanato a piedi dal luogo del sinistro dopo l'impatto.

L'altro guidatore, un ragazzo di circa 30 anni, è stato soccorso immediatamente dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale per i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco. Al momento la strada è chiusa al traffico in entrambe le direzioni fino alla rimozione totale di tutti i detriti e la messa in sicurezza della carreggiata.

Seguiranno aggiornamenti.