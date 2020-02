Polizia, controlli a tappeto in stazione: biellese nei guai a Santhià

Controlli a tappeto, nelle stazioni piemontesi. Nell'ambito dell'attività settimanale, in stazione a Santhià il personale Polfer ha rintracciato due italiani di 21 e 24 anni rispettivamente residenti a Biella e Milano, con precedenti in materia di sostanze stupefacenti, all’atto della discesa da un convoglio regionale con tratta Novara – Ivrea.

Da approfonditi accertamenti il ventiquattrenne ha a suo carico una misura di sicurezza con la prescrizione di rimanere nel comune di residenza emessa dal Tribunale per i Minori di Torino lo scorso anno, per tale violazione il giovane è stato segnalato al magistrato di sorveglianza.

A livello regionale, 4.202 persone controllate, di cui 1.217 stranieri, 180 minori e 925 con precedenti di Polizia. 1 arrestato e 9 gli indagati, 288 treni scortati , 158 i veicoli controllati, 23 i servizi lungo linea e 18 quelli di O.P. Tale attività è stata effettuata dalle 263 pattuglie impiegate nelle stazioni piemontesi, dalle 122 a bordo treno, dalle 9 pattuglie antiborseggio in abiti civili per contrastare i furti in danno dei viaggiatori.