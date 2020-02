Biella - Litiga con la fidanzata e brucia l'auto della mamma. La Polizia arresta un 32enne FOTO

Manette ai polsi per M.M. di 32 anni residente a Biella: dovrà rispondere delle accuse per atti persecutori, incendio doloso e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Il fatto è successo nella prima serata di lunedì 3 gennaio a Vaglio Colma, rione di Biella.

La Polizia è intervenuta, intorno alle 19,05, a seguito di una chiamata per una lite in atto tra due donne e un uomo. All'indirizzo sono così portate un paio di pattuglie della Squadra volante. Al loro arrivo hanno subito notato nel parcheggio dietro un condominio, una Ford Fiesta avvolta dalle fiamme e fumo denso che aveva invaso anche l'interno comune dello stabile. Il repentino intervento dei Vigili del fuoco purtroppo non è valso a salvare l'auto, ormai completamente distrutta dalle fiamme. Gli agenti hanno aiutato a scendere le scale un disabile poi sono stati avvicinati da due donne, mamma e figlia 22enne che hanno indicato il fidanzato della giovane come autore dell'incendio alla Ford Fiesta e asserito che da oltre un mese erano in atto continui litigi. E lo hanno notato ad una ventina di metri di distanza nascosto dietro un cespuglio.

L'uomo puzzava ancora di benzina e tra le mani aveva un manganello della lunghezza di 66 centimetri oltre a un teser (pistola elettrica) riposto nella tasca del pantalone. Dopo le manette ai polsi, il 32enne è stato condotto in carcere in attesa del processo di convalida, in calendario nella giornata di mercoledì 5 o giovedì 6 febbraio. Sia la ragazza che l'uomo erano già stati arrestati nella mattinata del 17 dicembre in via Palazzo di Giustizia. Allora sempre le volanti della Polizia erano intervenute sempre per una lite ma avevano anche scoperto una piccola serra contenente 10 piantine di marijuana di altezza differente. (LEGGI ANCHE). M.M. ora dovrà rispondere delle accuse di atti persecutori, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e incendio doloso.